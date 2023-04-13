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Купить дом с бассейном в Пафос, Кипр
Пафос
56
Дом
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312 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
140 м²
€ 655,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
144 м²
€ 895,000
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат
372 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10 Количество комнат
440 м²
€ 799,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат
440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
250 м²
€ 700,000
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
294 м²
€ 1,055,000
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
6 Количество комнат
340 м²
€ 2,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
168 м²
€ 599,000
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
265 м²
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
260 м²
€ 1,450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
250 м²
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
440 м²
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
235 м²
€ 585,000
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
164 м²
€ 659,000
Продается 2-этажная вилла площадью 164 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
135 м²
€ 330,000
Продается 2-этажная вилла площадью 135 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат
409 м²
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
450 м²
€ 2,500,000
Продается двухэтажный дом, окруженный садом и расположен на просторном участке с частным бас…
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
200 м²
€ 420,000
Описание объекта:Крытый гаражЧастный бассейнДо пляжа 200 мГостевой туалет Есть кондиционерыР…
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
128 м²
€ 580,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
128 м²
€ 575,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
128 м²
€ 575,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
128 м²
€ 575,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
128 м²
€ 575,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
128 м²
€ 580,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
300 м²
€ 2,850,000
Продается Вилла на берегу моря, рядом с пляжем Корал Бэй на о.Кипре.Большая современная вилл…
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
165 м²
Количество этажей 1
€ 359,000
Превосходный Танхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце города Пафос, расположен в …
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
370 м²
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 370 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 7 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат
693 м²
€ 2,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 693 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
178 м²
€ 970,000
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
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