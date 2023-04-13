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Купить дом с видом на горы в Пафос, Кипр

Пафос
56
53 объекта найдено
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 372 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 8 спаленв Пафос, Кипр
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10 Количество комнат 440 м²
€ 799,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спаленв Пафос, Кипр
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат 440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 294 м²
€ 1,055,000
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 138 м²
€ 520,000
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 210 м²
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 265 м²
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 260 м²
€ 1,450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 440 м²
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 409 м²
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 370 м²
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 370 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 310 м²
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 300 м²
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 207 м²
€ 399,000
Продается 2-этажная вилла площадью 207 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 500 м²
€ 2,300,000
Потрясающая Вилла класса люкс, с потрясающим панорамным видом на море. С четырьмя спальными …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 161 м²
€ 640,000
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 178 м²
€ 1,170,000
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
Домв Пафос, Кипр
Дом
Пафос, Кипр
110 м²
€ 390,000
Небольшой проект готовых под ключ вилл. Высокого уровня технические характеристики,частные б…
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 163 м²
€ 700,000
Предлагаем вашему вниманию прекрасную виллу напобережье сказочного острова Кипр.Вилла площад…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 380 м²
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 2 спальнив Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 115 м²
€ 624,750
Продается 2-этажная вилла площадью 115 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 144 м²
€ 1,469,650
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 110 м²
€ 464,100
Окружен самой прекрасной флорой и фауной на острове, а также лесом Пафоса. Восхитительные мо…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 253 м²
€ 727,685
Продается 2-этажная вилла площадью 253 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 143 м²
€ 555,920
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
6 Количество комнат 174 м²
€ 428,400
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 128 м²
€ 586,670
Все виллы построены на больших участках, на территории каждой виллы есть собственный бассейн…
Дом 2 спальнив Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 170 м²
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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