Купить дом с видом на горы в Пафос, Кипр

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Пафос
56
Дом
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53 объекта найдено
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Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат
372 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10 Количество комнат
440 м²
€ 799,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат
440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
294 м²
€ 1,055,000
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
138 м²
€ 520,000
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
210 м²
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
265 м²
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
260 м²
€ 1,450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
250 м²
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
440 м²
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат
409 м²
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
370 м²
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 370 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
310 м²
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
250 м²
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
300 м²
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
207 м²
€ 399,000
Продается 2-этажная вилла площадью 207 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
500 м²
€ 2,300,000
Потрясающая Вилла класса люкс, с потрясающим панорамным видом на море. С четырьмя спальными …
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
161 м²
€ 640,000
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
178 м²
€ 1,170,000
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
Дом
Пафос, Кипр
110 м²
€ 390,000
Небольшой проект готовых под ключ вилл. Высокого уровня технические характеристики,частные б…
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
163 м²
€ 700,000
Предлагаем вашему вниманию прекрасную виллу напобережье сказочного острова Кипр.Вилла площад…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
380 м²
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
115 м²
€ 624,750
Продается 2-этажная вилла площадью 115 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
144 м²
€ 1,469,650
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
110 м²
€ 464,100
Окружен самой прекрасной флорой и фауной на острове, а также лесом Пафоса. Восхитительные мо…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
253 м²
€ 727,685
Продается 2-этажная вилла площадью 253 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
143 м²
€ 555,920
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
6 Количество комнат
174 м²
€ 428,400
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
128 м²
€ 586,670
Все виллы построены на больших участках, на территории каждой виллы есть собственный бассейн…
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
170 м²
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
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