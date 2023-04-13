Вилла 5 спален demos germasogeias, Кипр 7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3

€ 4,963,152

Продается 3-этажная вилла площадью 790 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…