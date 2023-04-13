Квартира 2 спальни Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра 2 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 29/34 Этаж

€ 997,896

Продается пентхаус в одном из самых знаковых проектов в Никосии, в знаменитом небоскребе с в…