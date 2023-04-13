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Купить коттедж в Пафос, Кипр

Пафос
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3 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Пафос, Кипр
Коттедж 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 113 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 3 спальнив Пафос, Кипр
Коттедж 3 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 133 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 7 спаленв Пафос, Кипр
Коттедж 7 спален
Пафос, Кипр
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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