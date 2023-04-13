Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. Квартиры

Купить квартиру с бассейном в Пафос, Кипр

Пафос
79
Квартира В архив
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 245 м² 3/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 93 м² 2/1 Этаж
€ 375,000
Продается квартира площадью 93 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 85 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 225,000
Продается квартира площадью 75 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 189,000
Продается квартира площадью 85 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 375,000
Продается квартира площадью 93 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти