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Купить квартиру с видом на горы в Пафос, Кипр

Пафос
79
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 153 м² Количество этажей 1
€ 1,330,000
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 107 м² 2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 107 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 107 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состо…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
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