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Купить вилла с бассейном в Орунта, Кипр

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5 объектов найдено
Вилла 3 комнатыв Орунта, Кипр
Вилла 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 185 м²
€ 255,000
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 149 т…
Вилла 3 комнатыв Орунта, Кипр
Вилла 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 185 м²
€ 255,000
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 149 к…
Вилла 4 комнатыв Орунта, Кипр
Вилла 4 комнаты
Орунта, Кипр
4 Количество комнат 180 м²
€ 490,000
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
Вилла 3 комнатыв Орунта, Кипр
Вилла 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 151 м²
€ 467,000
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Τhekla - Famagusta…
Вилла 3 комнатыв Орунта, Кипр
Вилла 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 151 м²
€ 469,000
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia hekla - Famagusta …
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