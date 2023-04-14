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Купить коттедж с бассейном в Орунта, Кипр

Коттедж В архив
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6 объектов найдено
Коттедж 3 комнатыв Орунта, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 128 м²
€ 290,000
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Пернере - провинция Фамагуста. Дом состоит из 1…
Коттедж 3 комнатыв Орунта, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 106 м²
€ 223,000
For sale under construction two bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 94 …
Коттедж 3 комнатыв Орунта, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 154 м²
€ 245,000
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Oroklini - Larnaca distric…
Коттедж 3 комнатыв Орунта, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 147 м²
€ 225,000
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Ороклини - район Ларнака, площадью 147 кв…
Коттедж 3 комнатыв Орунта, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 144 м²
€ 227,000
For sale a semi-detached three bedroom under construction house in Deftera - Nicosia distric…
Коттедж 3 комнатыв Орунта, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 160 м²
€ 235,000
Продается новый полу-оборудованный дом с тремя спальнями в районе Ороклини - Ларнака, площад…
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