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Виллы с бассейном в Oroklini, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Oroklini, Кипр
Вилла 3 спальни
Oroklini, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 204 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 580,000
Вилла 3 спальни в Oroklini, Кипр
Вилла 3 спальни
Oroklini, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 162 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 395,000
Realting.com
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