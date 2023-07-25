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Виллы в Oroklini, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Пила, Кипр
Вилла 3 спальни
Пила, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Amazing gated complex of 15 detached villas on spacious plots at a prime, quiet location wit…
€ 547,000
Вилла 1 комната в Пила, Кипр
Вилла 1 комната
Пила, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Enalia Beach Residence эксклюзивный проект из 16 вилл, предлагающих самые высокие стандарты …
€ 2,890,000
Вилла 1 комната в Пила, Кипр
Вилла 1 комната
Пила, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Enalia Beach Residence эксклюзивный проект из 16 вилл, предлагающих самые высокие стандарты …
€ 1,448,000
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