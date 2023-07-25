Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Кипр
  4. Фамагуста
  5. Oroklini
  6. Квартиры

Квартиры в Oroklini, Кипр

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Пила, Кипр
Квартира 1 спальня
Пила, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 54 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 216,000
Квартира 1 спальня в Пила, Кипр
Квартира 1 спальня
Пила, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 45 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 182,400
Квартира 2 спальни в Пила, Кипр
Квартира 2 спальни
Пила, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 88 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 355,200
Realting.com
Перейти