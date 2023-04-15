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Купить вилла в Никосия, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 1 комнатав Никосия, Кипр
Вилла 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 415,000
Проект CY-Q представляет «Дома на любой вкус» в Никосии. Эта проект позволяет ку…

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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