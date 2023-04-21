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Квартиры-студии в Никосия, Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Никосия, Кипр
Студия 1 спальня
Никосия, Кипр
1 ванных комнат 55 м²
€ 151,000
Комплекс находится в престижном районе Строволос в Никосии. Этот город известен как деловой …

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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