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Купить недвижимость с видом на горы в Никосия, Кипр

1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 800,000
Продается дуплекс площадью 180 кв.м В Никосии. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж …

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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