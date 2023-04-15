Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Никосия
  4. Квартиры

Купить квартиру с бассейном в Никосия, Кипр

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комнатав Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат 67 м²
€ 121,000
Under construction one bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти