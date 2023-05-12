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Виллы с бассейном в Никосия, Кипр

Никосия
17
Строволос
9
Лация
4
Вилла В архив
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5 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
€ 615,000
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
€ 615,000
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 168 м²
€ 245,000
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
Вилла 7 спален в Строволос, Кипр
Вилла 7 спален
Строволос, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
€ 4,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Вилла 6 спален в Deftera, Кипр
Вилла 6 спален
Deftera, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 2,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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