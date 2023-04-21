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Realting.com
Кипр
Никосия
Жильё с бассейном в Никосия, Кипр
Никосия
233
Строволос
98
Никосия
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29 объектов найдено
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Дом 7 спален
Никосия, Кипр
10 Количество комнат
900 м²
€ 4,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат
92 м²
4/1 Этаж
€ 365,000
Продается квартира площадью 92 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат
75 м²
6/1 Этаж
€ 750,000
Продается квартира площадью 75 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат
256 м²
€ 4,400,000
Вилла расположена на Лимассол Марина - захватывающее новое место для проживания, яхтинга, ре…
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
4 Количество комнат
169 м²
Количество этажей 1
€ 2,400,000
Продается квартира площадью 169 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат
620 м²
€ 3,000,000
Продается современная новая вилла с 8 спальнями с прекрасным видом на порт Лимассола. Вилла …
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат
117 м²
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продаются 2-х спальные апартаменты на 11 этаже с завораживающим видом на море, в 16-ти этажн…
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат
112 м²
Количество этажей 1
€ 800,000
Этот эксклюзивный проект предлагает вам элегантную современную стильную квартиру с тримя спа…
Квартира 4 комнаты
Никосия, Кипр
4 Количество комнат
120 м²
1/1 Этаж
€ 1,020,000
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
5 Количество комнат
347 м²
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 347 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
Дом
Никосия, Кипр
220 м²
€ 675,000
Особенности проекта: Очаровательная двухуровневая вилла в средиземноморском стиле с крытой в…
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат
283 м²
Количество этажей 1
€ 790,000
Продается пентхаус с 4 спальнями в элитном жилом доме в Лимассоле. Проект расположен в самом…
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
5 Количество комнат
343 м²
€ 2,204,555
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
7 Количество комнат
700 м²
€ 2,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат
67 м²
€ 121,000
Under construction one bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
2 Количество комнат
80 м²
€ 165,000
Продается двухкомнатная квартира в Капапри - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 65 т.к…
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
134 м²
€ 615,112
Продается трехкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, площадью 102 кв.м.м. …
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
195 м²
€ 615,000
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
195 м²
€ 615,000
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
144 м²
€ 262,000
For sale under construction three bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 1…
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
168 м²
€ 245,000
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат
83 м²
€ 200,000
Продается квартира с двумя спальнями в центре города - Провинция Пафос, с 83 м ². крытые инт…
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат
75 м²
€ 200,000
Two bedroom apartment for sale in City Center - Paphos Province, with 75 sq.m. covered inter…
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
140 м²
€ 650,000
Продается по строительству пентхауса квартира с тремя спальнями с садом на крыше в Пантеоне …
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
154 м²
€ 235,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
144 м²
€ 255,000
Продается трехкомнатный дом в Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 136 кв.м внутрен…
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
183 м²
€ 621,500
Вилла 7 спален
Строволос, Кипр
10 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 4,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Вилла 6 спален
Deftera, Кипр
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
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