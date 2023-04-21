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Количество комнат с бассейном в Никосия, Кипр

Никосия
8
Строволос
7
Лакатамия
1
Комната В архив
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1 объект найдено
Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 144 м²
€ 255,000
Продается трехкомнатный дом в Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 136 кв.м внутрен…

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
недорогая
элитная
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