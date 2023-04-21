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Количество комнат в Никосия, Кипр
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8
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8 объектов найдено
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Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
151 м²
€ 273,000
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями в Лакатамии - провинции Никосия, в ста…
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
160 м²
€ 257,000
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Дали, район Каллитея - провинция Никосия…
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
201 м²
€ 620,000
Трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Джермасогии - провинция Лимассол, с 216 кв.м…
Комната 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
2 Количество комнат
110 м²
€ 135,000
detached two-bedroom ground floor house in Kokkines - Larnaca province, with 110 sq.m in 170…
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
125 м²
€ 203,000
Продается в стадии строительства пристроенный трехкомнатный дом в провинции Гери - Никосия, …
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
122 м²
€ 193,000
Реальная трехкомнатная квартира в Гери - провинция Никосия, с 121 кв.м., продается в стадии …
Комната 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат
130 м²
€ 235,000
Мезонет для перепродажи с двумя спальнями на продажу в Пернере - провинция Фамагуста. Мезоне…
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
144 м²
€ 255,000
Продается трехкомнатный дом в Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 136 кв.м внутрен…
Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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