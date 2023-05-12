Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Никосия
  4. Пентхаусы

Пентхаусы с бассейном в Никосия, Кипр

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла в Кипр, Кипр
Вилла
Кипр, Кипр
Площадь 4 м²
€ 1,529,934
Чудесная вилла расположена в жилом комплексе в Корал Бэй, Кипр. На вилле 4 спальни с ванными…
Вилла 3 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 249 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Квартира 2 комнаты в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 159 м²
€ 814,573
 
Квартира 3 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 4
€ 154,294
Квартира 3+1 Площадь: 110м2 Престижная недвижимость на побережье Кирении, рядом находитс…
Коттедж 3 спальни в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 685,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Вилла 4 спальни в Moni, Кипр
Вилла 4 спальни
Moni, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€ 800,000
Это очень просторный ухоженный дом с 3 спальнями, стратегически расположенный, чтобы наслади…
Вилла 4 комнаты в Armenochori, Кипр
Вилла 4 комнаты
Armenochori, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 281 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Квартира 1 комната в Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€ 109,950
Продается двухкомнатная квартира в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, с 45 кв.м. крытые инт…
Вилла 5 спален в Tsada, Кипр
Вилла 5 спален
Tsada, Кипр
Количество спален 5
Площадь 250 м²
€ 2,475,000
Мезонированные уровни Астерии, столь же геометрические внутри, как и снаружи, создают впечат…
Квартира 2 комнаты в koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 2 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 1,006,500
Эксклюзивная недвижимость с 2 спальнями и 2 ванными комнатами отличается великолепными видам…
Квартира 3 комнаты в Кипр, Кипр
Квартира 3 комнаты
Кипр, Кипр
Комнаты 3
Площадь 149 м²
€ 376,098
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агиос Нектариос - провинция Лимасс…
Вилла 4 спальни в Tsada, Кипр
Вилла 4 спальни
Tsada, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти