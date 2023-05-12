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Жильё с видом на горы в Никосия, Кипр

Никосия
148
Строволос
98
Никосия
28
Лакатамия
10
Лация
6
2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 800,000
Продается дуплекс площадью 180 кв.м В Никосии. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж …
Вилла 6 спален в Deftera, Кипр
Вилла 6 спален
Deftera, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 2,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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