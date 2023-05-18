Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Никосия
  4. Коттеджи

Коттеджи с видом на море в Никосия, Кипр

Никосия
16
Строволос
14
Коттедж В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 273 м²
Этаж 2/1
€ 862,207
Продается квартира площадью 273 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Вилла 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 481,535
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. К…
Дом 3 спальни в Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 135 м²
€ 2,005,133
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
Квартира 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/1
€ 925,000
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Вилла 5 спален в Район Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
Район Пафос, Кипр
Количество спален 5
Площадь 330 м²
€ 2,194,066
Уникальный проект расположен в Пафосе, Кипр. Пятизвездочный курорт площадью 46.000 кв.м с жи…
Квартира 2 спальни в Livadia, Кипр
Квартира 2 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
€ 231,667
Продается пентхаус с 2 спальнями в новом комплексе в Ливадии, Ларнака. Тихое, красивое место…
Квартира 1 спальня в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
€ 121,399
Имеет 53,75 квадратных метра со спальней 13,3 квадратных метра, плюс терраса 11,5 квадратных…
Вилла 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 975,000
Продается вилла площадью 456 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Вилла распо…
Комната 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 181 м²
€ 266,612
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Дали, регион Каллитея - провинция…
Квартира 1 комната в Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,900,000
Продается квартира площадью 1357 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит и…
Комната 4 комнаты в Ларнака, Кипр
Комната 4 комнаты
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 325 м²
€ 664,223
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в районе Дасуполис в Строволосе - провин…
Вилла 3 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 940,900
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти