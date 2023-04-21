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Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
€ 524,000
This modern residential project near the center of Nicosia is perfect for families and indiv…
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
3 ванных комнат
143 м²
€ 339,000
A luxury residential complex, state of the art project set in a quiet tranquil area with all…
Студия 1 спальня
Никосия, Кипр
1 ванных комнат
55 м²
€ 151,000
Комплекс находится в престижном районе Строволос в Никосии. Этот город известен как деловой …
Пентхаус 2 спальни
Строволос, Кипр
3 ванных комнат
173 м²
€ 451,000
Роскошный жилой комплекс предлагает готовые роскошные резиденции из 11 квартир с двумя и тре…
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат
123 м²
1/1 Этаж
€ 760,000
Продается квартира площадью 123 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
144 м²
€ 390,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат
124 м²
2/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 124 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат
101 м²
3/1 Этаж
€ 395,000
Продается квартира площадью 101 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
5 Количество комнат
180 м²
€ 800,000
Продается дуплекс площадью 180 кв.м В Никосии. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж …
Дом 7 спален
Никосия, Кипр
10 Количество комнат
900 м²
€ 4,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
4 Количество комнат
120 м²
1/1 Этаж
€ 650,000
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат
124 м²
1/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 124 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
4 Количество комнат
174 м²
1/1 Этаж
€ 570,000
Продается квартира площадью 174 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
5 Количество комнат
222 м²
5/1 Этаж
€ 1,750,000
Продается квартира площадью 222 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат
92 м²
4/1 Этаж
€ 365,000
Продается квартира площадью 92 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
4 Количество комнат
315 м²
7/1 Этаж
€ 4,500,000
Продается квартира площадью 315 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат
90 м²
Количество этажей 1
€ 840,000
Предлагаем на продажу прекрасные апартаменты в центре Лимассола. Комплекс апартаментов "Сити…
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
180 м²
€ 685,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат
75 м²
6/1 Этаж
€ 750,000
Продается квартира площадью 75 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
Дом 7 спален
Никосия, Кипр
376 м²
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат
125 м²
2/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат
223 м²
Количество этажей 1
€ 4,700,000
Продается прекрасная трех комнатная квартира в 100 метрах от моря на 10 этаже резиденции. Пр…
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат
256 м²
€ 4,400,000
Вилла расположена на Лимассол Марина - захватывающее новое место для проживания, яхтинга, ре…
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат
78 м²
Количество этажей 1
€ 590,700
Комплекс: Расположен в самом сердце Лимассола, рядом с морем. Проект сочетает в себе лучшее …
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 1
€ 400,000
Роскошная квартира, расположенная в популярном районе Неаполис, всего в 200 метрах от пляжа,…
Дом
Никосия, Кипр
225 м²
€ 383,000
Особенности дома:➢ Площадь: 225 кв.м➢ Количество этажей: 2➢ Количество спален: 3➢ Ванные ком…
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
4 Количество комнат
169 м²
Количество этажей 1
€ 2,400,000
Продается квартира площадью 169 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат
212 м²
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается просторный двухуровневый пентхаус с балконами в современном комплексе в центре гор…
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат
620 м²
€ 3,000,000
Продается современная новая вилла с 8 спальнями с прекрасным видом на порт Лимассола. Вилла …
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат
117 м²
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продаются 2-х спальные апартаменты на 11 этаже с завораживающим видом на море, в 16-ти этажн…
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