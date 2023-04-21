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Жильё в Никосия, Кипр

Никосия
233
Строволос
98
Никосия
26
Лакатамия
10
Лация
6
234 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м²
€ 524,000
This modern residential project near the center of Nicosia is perfect for families and indiv…
Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 143 м²
€ 339,000
A luxury residential complex, state of the art project set in a quiet tranquil area with all…
Студия 1 спальня в Никосия, Кипр
Студия 1 спальня
Никосия, Кипр
1 ванных комнат 55 м²
€ 151,000
Комплекс находится в престижном районе Строволос в Никосии. Этот город известен как деловой …
Пентхаус 2 спальни в Строволос, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Строволос, Кипр
3 ванных комнат 173 м²
€ 451,000
Роскошный жилой комплекс предлагает готовые роскошные резиденции из 11 квартир с двумя и тре…
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат 123 м² 1/1 Этаж
€ 760,000
Продается квартира площадью 123 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
144 м²
€ 390,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат 124 м² 2/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 124 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат 101 м² 3/1 Этаж
€ 395,000
Продается квартира площадью 101 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
5 Количество комнат 180 м²
€ 800,000
Продается дуплекс площадью 180 кв.м В Никосии. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж …
Дом 7 спален в Никосия, Кипр
Дом 7 спален
Никосия, Кипр
10 Количество комнат 900 м²
€ 4,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
4 Количество комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 650,000
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат 124 м² 1/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 124 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
4 Количество комнат 174 м² 1/1 Этаж
€ 570,000
Продается квартира площадью 174 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
5 Количество комнат 222 м² 5/1 Этаж
€ 1,750,000
Продается квартира площадью 222 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат 92 м² 4/1 Этаж
€ 365,000
Продается квартира площадью 92 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
4 Количество комнат 315 м² 7/1 Этаж
€ 4,500,000
Продается квартира площадью 315 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 840,000
Предлагаем на продажу прекрасные апартаменты в центре Лимассола. Комплекс апартаментов "Сити…
Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
180 м²
€ 685,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат 75 м² 6/1 Этаж
€ 750,000
Продается квартира площадью 75 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
Дом 7 спален в Никосия, Кипр
Дом 7 спален
Никосия, Кипр
376 м²
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат 125 м² 2/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат 223 м² Количество этажей 1
€ 4,700,000
Продается прекрасная трех комнатная квартира в 100 метрах от моря на 10 этаже резиденции. Пр…
Дом 1 комната в Никосия, Кипр
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат 256 м²
€ 4,400,000
Вилла расположена на Лимассол Марина - захватывающее новое место для проживания, яхтинга, ре…
Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат 78 м² Количество этажей 1
€ 590,700
Комплекс: Расположен в самом сердце Лимассола, рядом с морем. Проект сочетает в себе лучшее …
Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат 140 м² Количество этажей 1
€ 400,000
Роскошная квартира, расположенная в популярном районе Неаполис, всего в 200 метрах от пляжа,…
Дом в Никосия, Кипр
Дом
Никосия, Кипр
225 м²
€ 383,000
Особенности дома:➢ Площадь: 225 кв.м➢ Количество этажей: 2➢ Количество спален: 3➢ Ванные ком…
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
4 Количество комнат 169 м² Количество этажей 1
€ 2,400,000
Продается квартира площадью 169 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат 212 м² Количество этажей 1
€ 650,000
Продается просторный двухуровневый пентхаус с балконами в современном комплексе в центре гор…
Дом 1 комната в Никосия, Кипр
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат 620 м²
€ 3,000,000
Продается современная новая вилла с 8 спальнями с прекрасным видом на порт Лимассола. Вилла …
Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат 117 м² Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продаются 2-х спальные апартаменты на 11 этаже с завораживающим видом на море, в 16-ти этажн…

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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