Купить недвижимость с бассейном в Neo Chorio, Кипр

Вилла 3 спальни Нео Хорио, Кипр 4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1

€ 895,000

Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …