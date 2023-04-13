Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Особняки

Купить особняк с бассейном на Кипре

Кипр
1
Никосия
1
Строволос
1
Особняк В архив
Очистить
10 объектов найдено
Особняк 4 спальнив Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 350 м²
€ 1,071,691
Особнякв Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 10,935,625
Особняк 4 спальнив Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
4 ванных комнат 290 м²
€ 519,442
Особняк 3 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 240 м²
€ 492,103
Особняк 4 спальнив Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
4 ванных комнат 350 м²
€ 492,103
Особняк 3 ванныхв Agirda, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 3 ванных
Agirda, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 235 м²
€ 300,730
Особняк 4 спальнив Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 220 м²
€ 256,987
Особняк 3 спальнив Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 3 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 160 м²
€ 185,906
Особняк 4 спальнив Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 260 м²
€ 273,391
Особняк 4 спальнив Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 170 м²
€ 262,455

Параметры недвижимости на Кипре

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти