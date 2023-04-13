Купить особняк с видом на море на Кипре

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13 объектов найдено
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Особняк 4 спальни
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
227 м²
€ 229,648
Особняк 4 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
350 м²
€ 1,071,691
Особняк
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 10,935,625
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
4 ванных комнат
290 м²
€ 519,442
Особняк 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
240 м²
€ 492,103
Особняк 4 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
220 м²
€ 295,262
Особняк 3 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
145 м²
€ 149,271
Особняк 3 ванных
Agirda, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
235 м²
€ 300,730
Особняк 3 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
180 м²
€ 180,438
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
260 м²
€ 273,281
Особняк 3 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
160 м²
€ 185,906
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
260 м²
€ 273,391
Особняк 4 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
170 м²
€ 262,455
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