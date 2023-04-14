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Купить вилла с бассейном в Лимасол, Кипр

koinoteta agiou tychona
51
demos germasogeias
48
Лимасол
20
demos mesa geitonias
16
koinoteta mouttagiakas
16
koinoteta parekklesias
9
Гермасойя
6
demos agiou athanasiou
5
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174 объекта найдено
Вилла 4 комнатыв Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м² 1 Этаж
€ 432,540
Представляем вам новый проект комплекса вилл на Северном Кипре. Проект будет состоять из 11 …
Вилла 6 комнатв demos agiou athanasiou, Кипр
Вилла 6 комнат
demos agiou athanasiou, Кипр
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 465 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Вилла 4 комнатыв Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² 1 Этаж
€ 848,200
Вашему вниманию представлена роскошная двухэтажная вилла планировки 3+1 строящаяся в районе …
Вилла 5 комнатв Гермасойя, Кипр
Вилла 5 комнат
Гермасойя, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 716,209
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 458,000
Продается 1-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 454,000
Продается 1-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 465,000
Продается 1-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 476,000
Продается 1-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 465,000
Продается 1-этажная вилла площадью 142 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 448,000
Продается 1-этажная вилла площадью 141 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 2 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 2 спальни
Monagrouli, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 379,000
Продается 1-этажная вилла площадью 144 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 2 спальных комнат.…
Вилла 2 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 2 спальни
Monagrouli, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 381,000
Продается 1-этажная вилла площадью 143 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 2 спальных комнат.…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 462,000
Продается 1-этажная вилла площадью 157 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 4 комнатыв koinoteta agiou tychona, Кипр
Вилла 4 комнаты
koinoteta agiou tychona, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 570,000
Продается 3-этажная вилла площадью 239 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 454,000
Продается 1-этажная вилла площадью 140 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 7 комнатв demos germasogeias, Кипр
Вилла 7 комнат
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Вилла 4 комнатыв Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² 1 Этаж
€ 853,900
Еще один проект на Северном Кипре в районе Бахчели. Проект состоит из 14 вилл высокого качес…
Вилла 4 комнатыв Суни-Занакия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы, на…
Вилла 4 комнатыв Armenochori, Кипр
Вилла 4 комнаты
Armenochori, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 281 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Вилла 6 комнатв Эрими, Кипр
Вилла 6 комнат
Эрими, Кипр
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,850,000
Продается 2-этажная вилла площадью 787 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
Вилла 4 комнатыв Эпископи, Кипр
Вилла 4 комнаты
Эпископи, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Вилла 4 комнатыв Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 4 комнаты
Ayios Tychonas, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 365,000
Продается 2-этажная вилла площадью 151 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Вилла 5 спаленв Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 788,200
Продается 4-этажная вилла площадью 294 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Вилла 7 комнатв Лимасол, Кипр
Вилла 7 комнат
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 990,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Вилла 4 комнатыв Moni, Кипр
Вилла 4 комнаты
Moni, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 214 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
Вилла 5 спаленв demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 6,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Вилла 3 спальнив Vouni, Кипр
Вилла 3 спальни
Vouni, Кипр
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 3 спальнив koinoteta agiou tychona, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,680,000
Продается 2-этажная вилла площадью 354 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 3 спальнив demos germasogeias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 5 спаленв Pano Platres, Кипр
Вилла 5 спален
Pano Platres, Кипр
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из гостиной,…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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