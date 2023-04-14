Купить вилла с бассейном в Лимасол, Кипр

Вилла 4 комнаты Akrotiri, Кипр 4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² 1 Этаж

€ 853,900

Еще один проект на Северном Кипре в районе Бахчели. Проект состоит из 14 вилл высокого качес…