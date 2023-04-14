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Купить вилла с видом на море в Лимасол, Кипр

koinoteta agiou tychona
51
demos germasogeias
48
Лимасол
20
demos mesa geitonias
16
koinoteta mouttagiakas
16
koinoteta parekklesias
9
Гермасойя
6
demos agiou athanasiou
5
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101 объект найдено
Вилла 6 комнатв demos agiou athanasiou, Кипр
Вилла 6 комнат
demos agiou athanasiou, Кипр
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 465 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Вилла 7 комнатв demos germasogeias, Кипр
Вилла 7 комнат
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Вилла 4 комнатыв Armenochori, Кипр
Вилла 4 комнаты
Armenochori, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 281 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Вилла 3 комнатыв koinoteta agiou tychona, Кипр
Вилла 3 комнаты
koinoteta agiou tychona, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 660,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Вилла 4 комнатыв Эпископи, Кипр
Вилла 4 комнаты
Эпископи, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Вилла 7 комнатв Лимасол, Кипр
Вилла 7 комнат
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 990,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Вилла 5 спаленв demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 6,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Вилла 3 спальнив Vouni, Кипр
Вилла 3 спальни
Vouni, Кипр
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 3 спальнив koinoteta agiou tychona, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,680,000
Продается 2-этажная вилла площадью 354 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 3 спальнив koinoteta parekklesias, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta parekklesias, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 7 спаленв demos germasogeias, Кипр
Вилла 7 спален
demos germasogeias, Кипр
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 6 спаленв demos germasogeias, Кипр
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 2 комнатыв Armenochori, Кипр
Вилла 2 комнаты
Armenochori, Кипр
2 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 737 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Вилла 3 спальнив koinoteta agiou tychona, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 790,000
Продается 3-этажная вилла площадью 272 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
Вилла 8 спаленв demos germasogeias, Кипр
Вилла 8 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Вилла 6 спаленв demos germasogeias, Кипр
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 1 комнатав demos germasogeias, Кипр
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается великолепный ви…
Вилла 3 спальнив demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 239 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 5 спаленв koinoteta agiou tychona, Кипр
Вилла 5 спален
koinoteta agiou tychona, Кипр
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,990,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 4 спальнив koinoteta agiou tychona, Кипр
Вилла 4 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 5
€ 3,950,000
Продается 5-этажная вилла площадью 800 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Подвальный …
Вилла 4 спальнив koinoteta agiou tychona, Кипр
Вилла 4 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 3 спальнив demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 376 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 3 спальнив koinoteta mouttagiakas, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 780,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 6 спаленв Гермасойя, Кипр
Вилла 6 спален
Гермасойя, Кипр
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 6,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1217 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спаль…
Вилла 5 спаленв demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 7,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 901 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 5 спаленв demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 790 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 5 спаленв Гермасойя, Кипр
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 593 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 5 спаленв koinoteta agiou tychona, Кипр
Вилла 5 спален
koinoteta agiou tychona, Кипр
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 535 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 5 спаленв koinoteta parekklesias, Кипр
Вилла 5 спален
koinoteta parekklesias, Кипр
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 9,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных …
Вилла 5 спаленв koinoteta agiou tychona, Кипр
Вилла 5 спален
koinoteta agiou tychona, Кипр
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,280,000
Продается 3-этажная вилла площадью 236 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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