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Купить вилла с видом на горы в Лимасол, Кипр

koinoteta agiou tychona
51
demos germasogeias
48
Лимасол
20
demos mesa geitonias
16
koinoteta mouttagiakas
16
koinoteta parekklesias
9
Гермасойя
6
demos agiou athanasiou
5
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77 объектов найдено
Вилла 5 комнатв Гермасойя, Кипр
Вилла 5 комнат
Гермасойя, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 716,209
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 458,000
Продается 1-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 454,000
Продается 1-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 465,000
Продается 1-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 476,000
Продается 1-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 465,000
Продается 1-этажная вилла площадью 142 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 448,000
Продается 1-этажная вилла площадью 141 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 2 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 2 спальни
Monagrouli, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 379,000
Продается 1-этажная вилла площадью 144 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 2 спальных комнат.…
Вилла 2 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 2 спальни
Monagrouli, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 381,000
Продается 1-этажная вилла площадью 143 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 2 спальных комнат.…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 462,000
Продается 1-этажная вилла площадью 157 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальнив Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 454,000
Продается 1-этажная вилла площадью 140 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 4 комнатыв Суни-Занакия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы, на…
Вилла 4 комнатыв Armenochori, Кипр
Вилла 4 комнаты
Armenochori, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 281 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Вилла 3 комнатыв koinoteta agiou tychona, Кипр
Вилла 3 комнаты
koinoteta agiou tychona, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 660,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Вилла 4 комнатыв Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 4 комнаты
Ayios Tychonas, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 365,000
Продается 2-этажная вилла площадью 151 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Вилла 7 комнатв Лимасол, Кипр
Вилла 7 комнат
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 990,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Вилла 3 спальнив Vouni, Кипр
Вилла 3 спальни
Vouni, Кипр
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 3 спальнив koinoteta agiou tychona, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,680,000
Продается 2-этажная вилла площадью 354 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 5 спаленв Pano Platres, Кипр
Вилла 5 спален
Pano Platres, Кипр
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
Вилла 3 спальнив koinoteta parekklesias, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta parekklesias, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 7 спаленв demos germasogeias, Кипр
Вилла 7 спален
demos germasogeias, Кипр
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 6 спаленв demos germasogeias, Кипр
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 5 спаленв Мониатис, Кипр
Вилла 5 спален
Мониатис, Кипр
6 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 2
€ 6,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 826 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 8 спаленв demos germasogeias, Кипр
Вилла 8 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Вилла 3 спальнив demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 239 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 3 спальнив Parekklisia, Кипр
Вилла 3 спальни
Parekklisia, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Вилла 5 спаленв koinoteta agiou tychona, Кипр
Вилла 5 спален
koinoteta agiou tychona, Кипр
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,990,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 7 спаленв Pyrgos, Кипр
Вилла 7 спален
Pyrgos, Кипр
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,995,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Вилла 3 спальнив koinoteta mouttagiakas, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 780,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 1 комнатав Asgata, Кипр
Вилла 1 комната
Asgata, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Предлагаем комплекс из 3 вилл на продажу в деревне Асгата. Комплекс расположен уединенно, на…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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