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Купить таунхаус с видом на море в Лимасол, Кипр

demos germasogeias
15
koinoteta agiou tychona
2
demos agiou athanasiou
1
Лимасол
1
Таунхаус В архив
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5 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 680,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Таунхаус 3 спальнив demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 710,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Таунхаус 2 спальнив demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 363,000
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Таунхаус 3 спальнив Moni, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Moni, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Таунхаус 2 спальнив Pyrgos, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Pyrgos, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 82 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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