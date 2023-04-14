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Купить таунхаус в Лимасол, Кипр

demos germasogeias
15
koinoteta agiou tychona
2
demos agiou athanasiou
1
Лимасол
1
Таунхаус В архив
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22 объекта найдено
Таунхаус 4 комнатыв demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 4 комнаты
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 635,000
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Таунхаус 5 комнатв demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 5 комнат
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Таунхаус 3 комнатыв demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимо…
Таунхаус 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 680,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Таунхаус 3 спальнив demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 710,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Таунхаус 2 спальнив demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 2 спальнив demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 363,000
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Таунхаус 3 спальнив Moni, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Moni, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Таунхаус 3 спальнив demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,850
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 2 спальнив demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 87 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Таунхаус 2 спальнив Pyrgos, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Pyrgos, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 82 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Таунхаус 1 комнатав koinoteta agiou tychona, Кипр
Таунхаус 1 комната
koinoteta agiou tychona, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 560,000
Проект расположен в уникальном месте - одном из самых востребованных жилых районов Лимассола…
Таунхаус 1 комнатав koinoteta agiou tychona, Кипр
Таунхаус 1 комната
koinoteta agiou tychona, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 560,000
Роскошные Таунхаусы в ЛимассолеЦена: от 560 тыс.евроПроект включает 20 двуспальных таунхаусо…
Таунхаус 2 спальнив demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Таунхаус 3 спальнив demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 665,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 2 спальнив Pano Platres, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Pano Platres, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 96 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Таунхаус 2 спальнив demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 255,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Таунхаус 2 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Таунхаус 2 спальнив demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Уютный небольшой 2 спальный мезонет в закрытом комплексе на первой линии в центре туристичес…
Таунхаус 2 спальнив demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 106 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Таунхаус 2 спальнив demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 4 спальнив Лимасол, Кипр
Таунхаус 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,150,000
Продается таунхаус площадью 375 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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