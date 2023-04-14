ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Лимасол
Купить недвижимость с бассейном в Лимасол, Кипр
Лимасол
720
demos germasogeias
203
koinoteta agiou tychona
125
demos mesa geitonias
58
demos agiou athanasiou
40
koinoteta mouttagiakas
32
Гермасойя
31
koinoteta parekklesias
12
koinoteta armenochoriou
9
Ypsonas
6
demos kato polemidion
4
Эпископи
4
Trachoni
2
koinoteta akrountas
1
Сообщество пальмовых деревьев
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
472 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
1 Этаж
€ 148,500
Новый проект на этапе карандаша в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, так ка…
Студия 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
1 Этаж
€ 97,000
В районе Кучук Эренкой началось строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятно у…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
512 м²
€ 1,350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 512 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
662 м²
€ 2,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
287 м²
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
400 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
201 м²
3/1 Этаж
€ 1,431,000
Продается квартира площадью 201 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
170 м²
3/1 Этаж
€ 1,221,000
Продается квартира площадью 170 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
360 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
880 м²
€ 2,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
120 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
532 м²
€ 2,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
634 м²
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 634 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
314 м²
€ 2,750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных к…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
322 м²
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
1 167 м²
€ 11,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
375 м²
Количество этажей 3
€ 1,150,000
Продается таунхаус площадью 375 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
254 м²
€ 1,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 254 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
285 м²
€ 2,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
328 м²
4/1 Этаж
€ 2,245,980
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
286 м²
€ 761,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
198 м²
€ 509,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 198 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
325 м²
4/1 Этаж
€ 1,200,000
Продается квартира площадью 325 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
230 м²
€ 900,000
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
360 м²
€ 2,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
320 м²
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
314 м²
€ 2,700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
136 м²
€ 311,000
Продается 2-этажная вилла площадью 136 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
621 м²
€ 2,929,780
Описание проекта Данный комплекс - это оазис роскоши и комфорта в горном массиве вблизи Лима…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
16
Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты