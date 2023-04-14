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Лимасол
Купить недвижимость с видом на море в Лимасол, Кипр
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553 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
110 м²
1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
203 м²
2/1 Этаж
€ 725,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
203 м²
4/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
260 м²
2/1 Этаж
€ 2,785,000
Продается квартира площадью 260 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
287 м²
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
229 м²
€ 630,000
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
400 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
184 м²
€ 610,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
224 м²
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
128 м²
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
360 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
106 м²
2/1 Этаж
€ 334,000
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
163 м²
5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
248 м²
8/1 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
140 м²
5/1 Этаж
€ 1,380,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
82 м²
6/1 Этаж
€ 792,000
Продается квартира площадью 82 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
532 м²
€ 2,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
634 м²
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 634 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
314 м²
€ 2,750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных к…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
139 м²
2/1 Этаж
€ 700,000
Продается квартира площадью 139 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
161 м²
2/1 Этаж
€ 800,000
Продается квартира площадью 161 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
180 м²
€ 680,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
95 м²
2/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 95 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
159 м²
Количество этажей 1
€ 590,000
Продается квартира площадью 159 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 1
€ 500,500
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
1 167 м²
€ 11,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
118 м²
3/1 Этаж
€ 420,000
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
240 м²
8/1 Этаж
€ 2,020,700
Продается квартира площадью 240 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
105 м²
1/1 Этаж
€ 445,280
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
180 м²
1/1 Этаж
€ 2,500,000
Продается квартира площадью 180 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
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