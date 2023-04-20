ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
37
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Лимасол
Комнаты
Количество комнат с бассейном в Лимасол, Кипр
Лимасол
5
Комната
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Guzelyurt, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
148 м²
€ 115,709
Вилла 3 спальни
Kapparis, Кипр
3 Количество комнат
4 ванных комнат
275 м²
€ 1,580,000
This property is located in Protaras, a tourist area in the East of Cyprus, boasting same lo…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
400 м²
€ 1,402,976
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат
77 м²
€ 118,819
One bedroom apartment under construction for sale in Kolossi - Limassol Province, with 70 sq…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 548,218
Продается 1-этажная вилла площадью 270 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
472 м²
€ 1,369,406
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
9 Количество комнат
455 м²
€ 1,102,338
Продается 2-этажная вилла площадью 455 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
140 м²
€ 481,020
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Квартира 2 комнаты
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат
105 м²
€ 237,364
Two bedroom apartment under construction for sale in Agios Athanasios - Limassol Province, w…
Коттедж 3 комнаты
Geri, Кипр
3 Количество комнат
185 м²
€ 273,283
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 185 кв.м…
Квартира 2 комнаты
Орунта, Кипр
2 Количество комнат
99 м²
€ 205,411
Продается двухкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, с 82 т.м. крытые инте…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 576,127
Продается квартира площадью 146 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты