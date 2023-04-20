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Количество комнат в Лимасол, Кипр

Лимасол
5
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5 объектов найдено
Комната 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 152 м²
€ 274,000
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
Комната 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 150 м²
€ 274,000
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
Комната 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 181 м²
€ 289,000
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Дали, район Каллифея - провинция …
Комната 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 181 м²
€ 289,000
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Дали, регион Каллитея - провинция…
Комната 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 193 м²
€ 520,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
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