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Комната 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
152 м²
€ 274,000
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
Комната 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
150 м²
€ 274,000
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
181 м²
€ 289,000
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Дали, район Каллифея - провинция …
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
181 м²
€ 289,000
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Дали, регион Каллитея - провинция…
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
193 м²
€ 520,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
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