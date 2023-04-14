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Купить пентхаус с бассейном в Лимасол, Кипр

Лимасол
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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнатв Akrotiri, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Akrotiri, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат 159 м² 1 Этаж
€ 327,000
Представляем вашему вниманию трехэтажный пентхаус  который  будет расположен на восточном по…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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