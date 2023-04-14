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Купить пентхаус в Лимасол, Кипр

Лимасол
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4 объекта найдено
Пентхаус 3 спальнив Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 4 ванных комнат 299 м² 13/13 Этаж
€ 2,600,000
3-Спальный пентхаус с видом на море Пентхаус располагается в современном районе Муттайяка…
Пентхаус 3 спальнив Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 4/4 Этаж
€ 790,000
Пентхаус расположен в одном из величайших районов Лимассола - Неаполисского района. Расстоян…
Пентхаус 5 комнатв Akrotiri, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Akrotiri, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат 159 м² 1 Этаж
€ 327,000
Представляем вашему вниманию трехэтажный пентхаус  который  будет расположен на восточном по…
Пентхаус 3 спальнив Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 143 м² 2/6 Этаж
€ 466,900
ГОРОДСКАЯ ТЕРРАСА Поставлена 1 февраля 2022 года ГОРОДСКАЯ ТЕРРАСА ОПЫТ ЛИМАССОЛЬНОГО СЕРДЦА…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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