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Realting.com
Кипр
Лимасол
Купить недвижимость с видом на горы в Лимасол, Кипр
Лимасол
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221 объект найдено
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Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
203 м²
4/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
662 м²
€ 2,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
229 м²
€ 630,000
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
400 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
184 м²
€ 610,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
224 м²
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
128 м²
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
360 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
163 м²
5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
248 м²
8/1 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
8 Количество комнат
295 м²
€ 575,000
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
880 м²
€ 2,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
140 м²
1/1 Этаж
€ 477,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
180 м²
€ 680,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Дом 2 спальни
Лимасол, Кипр
125 м²
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
322 м²
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 1
€ 500,500
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
1 167 м²
€ 11,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
59 м²
1/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
157 м²
5/1 Этаж
€ 1,290,000
Продается квартира площадью 157 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
328 м²
4/1 Этаж
€ 2,245,980
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
172 м²
3/1 Этаж
€ 1,111,950
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
230 м²
€ 900,000
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
187 м²
3/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
360 м²
€ 2,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
285 м²
€ 880,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
621 м²
€ 2,929,780
Описание проекта Данный комплекс - это оазис роскоши и комфорта в горном массиве вблизи Лима…
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
88 м²
1/1 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 88 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
Дом 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
176 м²
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 176 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
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