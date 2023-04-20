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Дома с бассейном в Лимасол, Кипр

Лимасол
291
demos germasogeias
73
koinoteta agiou tychona
63
demos mesa geitonias
19
koinoteta mouttagiakas
18
koinoteta parekklesias
9
Гермасойя
8
demos agiou athanasiou
6
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373 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1 Этаж
€ 431,500
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
Дуплекс 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1 Этаж
€ 397,500
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
Дуплекс 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м² 1 Этаж
€ 183,500
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Искеле. Проект расположился на терри…
Дуплекс 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1 Этаж
€ 148,500
Новый проект на этапе карандаша в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, так ка…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 512 м²
€ 1,350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 512 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 662 м²
€ 2,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 287 м²
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 360 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 880 м²
€ 2,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 6 спален в Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 532 м²
€ 2,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 634 м²
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 634 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 314 м²
€ 2,750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных к…
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 322 м²
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 1 167 м²
€ 11,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 375 м² Количество этажей 3
€ 1,150,000
Продается таунхаус площадью 375 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 254 м²
€ 1,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 254 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 285 м²
€ 2,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
286 м²
€ 761,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
198 м²
€ 509,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 198 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 230 м²
€ 900,000
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 360 м²
€ 2,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 320 м²
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 314 м²
€ 2,700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 136 м²
€ 311,000
Продается 2-этажная вилла площадью 136 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 1 комната в Лимасол, Кипр
Дом 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат 621 м²
€ 2,929,780
Описание проекта Данный комплекс - это оазис роскоши и комфорта в горном массиве вблизи Лима…
Дом 2 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 176 м²
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 176 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 160 м² Количество этажей 3
€ 665,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 180 м²
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 152 м²
€ 632,875
Продается 2-этажная вилла площадью 152 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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