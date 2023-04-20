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Дома с видом на море в Лимасол, Кипр
Лимасол
291
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212 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
287 м²
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
400 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
184 м²
€ 610,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
224 м²
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
128 м²
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
360 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
532 м²
€ 2,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
634 м²
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 634 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
314 м²
€ 2,750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных к…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
180 м²
€ 680,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
1 167 м²
€ 11,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
285 м²
€ 2,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
8 Количество комнат
285 м²
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
230 м²
€ 900,000
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
360 м²
€ 2,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
250 м²
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
314 м²
€ 2,700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
285 м²
€ 880,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
621 м²
€ 2,929,780
Описание проекта Данный комплекс - это оазис роскоши и комфорта в горном массиве вблизи Лима…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
280 м²
€ 3,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
350 м²
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
630 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 630 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 гостиных, …
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
155 м²
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
240 м²
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
295 м²
€ 679,000
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной душ…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
400 м²
€ 1,290,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
575 м²
€ 3,000,000
Роскошная 5-спальная вилла с потрясающим видом на море, расположенная всего в 3 минутах езды…
Дом 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
657 м²
€ 2,900,000
Продается великолепная вилла, выполненная в современном дизайне с яркими, отличительными эле…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
472 м²
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 472 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
751 м²
€ 3,500,000
Продается современная, уникальная в стиле модерн 7-спальная вилла с видом на зеленую долину …
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