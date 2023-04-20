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Дома с видом на горы в Лимасол, Кипр

Лимасол
291
demos germasogeias
73
koinoteta agiou tychona
63
demos mesa geitonias
19
koinoteta mouttagiakas
18
koinoteta parekklesias
9
Гермасойя
8
demos agiou athanasiou
6
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167 объектов найдено
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 662 м²
€ 2,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 184 м²
€ 610,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 224 м²
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 128 м²
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 360 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 6 спален в Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
8 Количество комнат 295 м²
€ 575,000
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 880 м²
€ 2,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
180 м²
€ 680,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Дом 2 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 2 спальни
Лимасол, Кипр
125 м²
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 322 м²
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 1 167 м²
€ 11,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 230 м²
€ 900,000
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 360 м²
€ 2,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 285 м²
€ 880,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 1 комната в Лимасол, Кипр
Дом 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат 621 м²
€ 2,929,780
Описание проекта Данный комплекс - это оазис роскоши и комфорта в горном массиве вблизи Лима…
Дом 2 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 176 м²
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 176 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 450 м²
€ 2,200,000
Продаётся уникальная вилла, расположенная в районе Агиос Тихонас, всего в 900 м от отеля Fou…
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 500 м²
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 350 м²
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 350 м²
€ 1,590,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 630 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 630 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 гостиных, …
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 184 м²
€ 372,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 155 м²
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,290,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 1 комната в Лимасол, Кипр
Дом 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат 133 м²
€ 370,000
Продается трехспальная, современная вилла расположена в живописной деревне Суни, на окраине …
Дом 1 комната в Лимасол, Кипр
Дом 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат 751 м²
€ 3,500,000
Продается современная, уникальная в стиле модерн 7-спальная вилла с видом на зеленую долину …
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 350 м²
€ 2,000,000
Роскошная вилла с 3 спальнями, расположенная в одном из самых престижных окраин Лимассола, в…
Дом 1 комната в Лимасол, Кипр
Дом 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат 500 м²
€ 3,500,000
Продается роскошная четырех этажная Вилла с захватывающим видом на море и горы в одном из са…
Дом 7 спален в Лимасол, Кипр
Дом 7 спален
Лимасол, Кипр
9 Количество комнат 500 м²
€ 1,850,000
Продается 1-этажная вилла площадью 500 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 7 спальных комнат,…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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