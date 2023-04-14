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Купить дуплекс с бассейном в Лимасол, Кипр

Лимасол
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3 объекта найдено
Дуплекс 4 комнатыв Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1 Этаж
€ 148,500
Новый проект на этапе карандаша в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, так ка…
Дуплекс 5 комнатв Akrotiri, Кипр
Дуплекс 5 комнат
Akrotiri, Кипр
5 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 1 Этаж
€ 77,200
Представляем вам новый проект в нашем каталоге расположившийся в одном из самых зеленых реги…
Дуплекс 3 комнатыв Akrotiri, Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 1 Этаж
€ 81,500
Представляем вам новый проект в нашем каталоге расположившийся в одном из самых зеленых реги…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

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