Квартира 4 спальни koinoteta agiou tychona, Кипр 5 Количество комнат 3 ванных комнат 4/1 Этаж

€ 1,550,000

Пентхаус Super Luxury 4bd на продажу на берегу моря в районе Аматусия на верхнем этаже. В до…