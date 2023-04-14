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Купить коттедж с бассейном в Лимасол, Кипр

Лимасол
6
Ypsonas
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demos germasogeias
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demos mesa geitonias
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koinoteta agiou tychona
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11 объектов найдено
Коттедж 3 комнатыв Pissouri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Pissouri, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью.…
Коттедж 4 комнатыв Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 198 м²
€ 680,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
Коттедж 4 спальнив Ayios Konstantinos, Кипр
Коттедж 4 спальни
Ayios Konstantinos, Кипр
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 1 комнатав demos germasogeias, Кипр
Коттедж 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Расположенный в великолепной долине Yermasoyias в десяти минутах езды от набережной Лимассол…
Коттедж 1 комнатав koinoteta agiou tychona, Кипр
Коттедж 1 комната
koinoteta agiou tychona, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 590,000
Уникальный проект, расположенный в удобном месте, всего в 200 м от пляжа.В окрестностях комп…
Коттедж 4 спальнив koinoteta agiou tychona, Кипр
Коттедж 4 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальнив Moni, Кипр
Коттедж 4 спальни
Moni, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 3 спальнив Moni, Кипр
Коттедж 3 спальни
Moni, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 385,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 190 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
Коттедж 3 спальнив Ypsonas, Кипр
Коттедж 3 спальни
Ypsonas, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 509,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 198 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Коттедж 5 спаленв Ypsonas, Кипр
Коттедж 5 спален
Ypsonas, Кипр
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 761,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Коттедж 1 комнатав Palodeia, Кипр
Коттедж 1 комната
Palodeia, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 399,000
Этот отдельный дом идеально расположен в деревне Палодья, в небольшом комплексе из одиннадца…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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