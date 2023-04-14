Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Лимасол
  4. Коттеджи

Купить коттедж с видом на море в Лимасол, Кипр

Лимасол
6
Ypsonas
5
demos germasogeias
3
demos mesa geitonias
3
koinoteta agiou tychona
2
koinoteta akrountas
1
koinoteta armenochoriou
1
Гермасойя
1
Показать больше
Коттедж В архив
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 4 комнатыв Ypsonas, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Ypsonas, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 492,200
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. …
Коттедж 3 спальнив Суни-Занакия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 680,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти