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Купить коттедж с видом на горы в Лимасол, Кипр

Лимасол
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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив Ayios Konstantinos, Кипр
Коттедж 4 спальни
Ayios Konstantinos, Кипр
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 1 комнатав demos germasogeias, Кипр
Коттедж 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Расположенный в великолепной долине Yermasoyias в десяти минутах езды от набережной Лимассол…
Коттедж 2 спальнив Akrounda, Кипр
Коттедж 2 спальни
Akrounda, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 3 спальнив Суни-Занакия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 680,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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