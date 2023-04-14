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Купить квартиру с бассейном в Лимасол, Кипр

Лимасол
433
demos germasogeias
136
koinoteta agiou tychona
70
demos mesa geitonias
39
demos agiou athanasiou
34
Гермасойя
24
koinoteta mouttagiakas
16
demos kato polemidion
4
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100 объектов найдено
Студия 3 комнатыв Akrotiri, Кипр
Студия 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 97,000
В районе Кучук Эренкой началось строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятно у…
Квартира 4 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 201 м² 3/1 Этаж
€ 1,431,000
Продается квартира площадью 201 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 170 м² 3/1 Этаж
€ 1,221,000
Продается квартира площадью 170 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 4 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 328 м² 4/1 Этаж
€ 2,245,980
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 900,000
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 325 м² 4/1 Этаж
€ 1,200,000
Продается квартира площадью 325 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 212 м² 2/1 Этаж
€ 846,000
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 210 м² 2/1 Этаж
€ 635,000
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 351 м² Количество этажей 1
€ 4,390,000
Продается квартира площадью 351 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 160 м² 3/1 Этаж
€ 750,000
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 160 м² Количество этажей 1
€ 700,000
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 100 м² 2/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 спальняв Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат 75 м² 6/1 Этаж
€ 325,000
Продается квартира площадью 75 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
Квартира 1 спальняв Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат 70 м² 5/1 Этаж
€ 385,000
Продается квартира площадью 70 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 135 м² 2/1 Этаж
€ 800,000
Продается квартира площадью 135 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 4 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 229 м²
€ 960,000
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй эта…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 167 м² 3/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 167 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 105 м² 3/1 Этаж
€ 1,600,000
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 85 м² 2/1 Этаж
€ 390,000
Продается квартира площадью 85 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 132 м² 3/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 132 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 комнатав Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат 215 м² Количество этажей 1
€ 2,100,000
ОПИСАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИКрытая площадь: 215 м²Бассейн: общийПарковка: Частная крытаяТитулы: Да
Квартира 4 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 183 м² 3/1 Этаж
€ 2,500,000
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 5 спаленв Лимасол, Кипр
Квартира 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 500 м² 3/1 Этаж
€ 3,700,000
Продается квартира площадью 500 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 100 м² 2/1 Этаж
€ 990,000
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 4 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 230 м² 4/1 Этаж
€ 1,055,000
Продается квартира площадью 230 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 1 комнатав Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат 122 м² Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается двух комнатная квартира на 4-ом этаже,на первой линии Средиземного моря в развитом…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 240 м² 2/1 Этаж
€ 3,500,000
Продается квартира площадью 240 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 86 м² 1/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 86 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 6 комнатв Лимасол, Кипр
Квартира 6 комнат
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 282 м² 1/1 Этаж
€ 1,700,000
Продается квартира площадью 282 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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