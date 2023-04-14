ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Лимасол
Квартиры
Купить квартиру с бассейном в Лимасол, Кипр
Лимасол
433
demos germasogeias
136
koinoteta agiou tychona
70
demos mesa geitonias
39
demos agiou athanasiou
34
Гермасойя
24
koinoteta mouttagiakas
16
demos kato polemidion
4
koinoteta armenochoriou
3
koinoteta parekklesias
3
Trachoni
2
Показать больше
Показать меньше
Квартира
Очистить
100 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Студия 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
1 Этаж
€ 97,000
В районе Кучук Эренкой началось строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятно у…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
201 м²
3/1 Этаж
€ 1,431,000
Продается квартира площадью 201 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
170 м²
3/1 Этаж
€ 1,221,000
Продается квартира площадью 170 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
120 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
328 м²
4/1 Этаж
€ 2,245,980
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
325 м²
4/1 Этаж
€ 1,200,000
Продается квартира площадью 325 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
212 м²
2/1 Этаж
€ 846,000
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
210 м²
2/1 Этаж
€ 635,000
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
351 м²
Количество этажей 1
€ 4,390,000
Продается квартира площадью 351 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
160 м²
3/1 Этаж
€ 750,000
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
160 м²
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
100 м²
2/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
75 м²
6/1 Этаж
€ 325,000
Продается квартира площадью 75 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
70 м²
5/1 Этаж
€ 385,000
Продается квартира площадью 70 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
135 м²
2/1 Этаж
€ 800,000
Продается квартира площадью 135 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
229 м²
€ 960,000
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй эта…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
167 м²
3/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 167 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
105 м²
3/1 Этаж
€ 1,600,000
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
85 м²
2/1 Этаж
€ 390,000
Продается квартира площадью 85 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
132 м²
3/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 132 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
215 м²
Количество этажей 1
€ 2,100,000
ОПИСАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИКрытая площадь: 215 м²Бассейн: общийПарковка: Частная крытаяТитулы: Да
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
183 м²
3/1 Этаж
€ 2,500,000
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
500 м²
3/1 Этаж
€ 3,700,000
Продается квартира площадью 500 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
100 м²
2/1 Этаж
€ 990,000
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
230 м²
4/1 Этаж
€ 1,055,000
Продается квартира площадью 230 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
122 м²
Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается двух комнатная квартира на 4-ом этаже,на первой линии Средиземного моря в развитом…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
240 м²
2/1 Этаж
€ 3,500,000
Продается квартира площадью 240 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
86 м²
1/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 86 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 6 комнат
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
282 м²
1/1 Этаж
€ 1,700,000
Продается квартира площадью 282 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты