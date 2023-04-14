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Realting.com
Кипр
Лимасол
Квартиры
Купить квартиру с видом на горы в Лимасол, Кипр
Лимасол
433
demos germasogeias
136
koinoteta agiou tychona
70
demos mesa geitonias
39
demos agiou athanasiou
34
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24
koinoteta mouttagiakas
16
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4
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54 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
203 м²
4/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
229 м²
€ 630,000
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
163 м²
5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
248 м²
8/1 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
140 м²
1/1 Этаж
€ 477,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 1
€ 500,500
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
59 м²
1/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
157 м²
5/1 Этаж
€ 1,290,000
Продается квартира площадью 157 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
328 м²
4/1 Этаж
€ 2,245,980
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
172 м²
3/1 Этаж
€ 1,111,950
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
187 м²
3/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
88 м²
1/1 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 88 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
212 м²
2/1 Этаж
€ 846,000
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
210 м²
2/1 Этаж
€ 635,000
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
167 м²
3/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 167 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
62 м²
2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 62 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
93 м²
1/1 Этаж
€ 344,000
Продается квартира площадью 93 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
99 м²
1/1 Этаж
€ 319,900
Продается квартира площадью 99 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
171 м²
3/1 Этаж
€ 1,357,000
Продается квартира площадью 171 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
179 м²
4/1 Этаж
€ 545,000
Продается квартира площадью 179 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
97 м²
Количество этажей 1
€ 370,000
Новые апартаменты с современным дизайном на холме Айос Афанасиос, новом жилом районе с потря…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
110 м²
1/1 Этаж
€ 314,500
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
110 м²
2/1 Этаж
€ 331,500
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
2/4 Этаж
€ 377,000
2-Спальная квартира в Като Полемидия Квартира располагается в новом районе Като Полимидии…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
1/3 Этаж
€ 300,000
2-Спальные апартаменты в Меса Гетонии Квартира располагается в небольшом жилом комплексе,…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 4
€ 500,000
2-Спальные апартаменты с небольшим участком Жилой комплекс располагается в горах района А…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
1/3 Этаж
€ 480,000
Трехспальная квартира в центре Лимассола Квартира располагается в одном из центральных ра…
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
9/21 Этаж
€ 958,000
Односпальная квартира в Лимассоле с видом на море Односпальная квартира располагается в с…
Квартира 4 комнаты
demos mesa geitonias, Кипр
4 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 344,000
Продается квартира площадью 93 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
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