Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Лимасол
  4. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в Лимасол, Кипр

Лимасол
433
demos germasogeias
136
koinoteta agiou tychona
70
demos mesa geitonias
39
demos agiou athanasiou
34
Гермасойя
24
koinoteta mouttagiakas
16
demos kato polemidion
4
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
54 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 203 м² 4/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 4 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 229 м²
€ 630,000
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 163 м² 5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 248 м² 8/1 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 140 м² 1/1 Этаж
€ 477,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 140 м² Количество этажей 1
€ 500,500
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 59 м² 1/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 157 м² 5/1 Этаж
€ 1,290,000
Продается квартира площадью 157 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 4 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 328 м² 4/1 Этаж
€ 2,245,980
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 172 м² 3/1 Этаж
€ 1,111,950
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 900,000
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 187 м² 3/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 спальняв Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат 88 м² 1/1 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 88 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 212 м² 2/1 Этаж
€ 846,000
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 210 м² 2/1 Этаж
€ 635,000
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 167 м² 3/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 167 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 спальняв Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат 62 м² 2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 62 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 4 комнатыв Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 93 м² 1/1 Этаж
€ 344,000
Продается квартира площадью 93 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 комнатыв Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 99 м² 1/1 Этаж
€ 319,900
Продается квартира площадью 99 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 171 м² 3/1 Этаж
€ 1,357,000
Продается квартира площадью 171 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 179 м² 4/1 Этаж
€ 545,000
Продается квартира площадью 179 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комнатав Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат 97 м² Количество этажей 1
€ 370,000
Новые апартаменты с современным дизайном на холме Айос Афанасиос, новом жилом районе с потря…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 314,500
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 110 м² 2/1 Этаж
€ 331,500
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 2/4 Этаж
€ 377,000
2-Спальная квартира в Като Полемидия Квартира располагается в новом районе Като Полимидии…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² 1/3 Этаж
€ 300,000
2-Спальные апартаменты в Меса Гетонии Квартира располагается в небольшом жилом комплексе,…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м² Количество этажей 4
€ 500,000
2-Спальные апартаменты с небольшим участком Жилой комплекс располагается в горах района А…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1/3 Этаж
€ 480,000
Трехспальная квартира в центре Лимассола Квартира располагается в одном из центральных ра…
Квартира 1 спальняв Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 9/21 Этаж
€ 958,000
Односпальная квартира в Лимассоле с видом на море Односпальная квартира располагается в с…
Квартира 4 комнатыв demos mesa geitonias, Кипр
Квартира 4 комнаты
demos mesa geitonias, Кипр
4 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 344,000
Продается квартира площадью 93 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти