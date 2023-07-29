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Виллы с бассейном в Лимасол, Кипр

Сообщество Святого Тихона
62
Муниципалитет Germasogeia
58
Лимасол
30
Лимасол
19
Муниципалитет Агиос Афанасиос
15
Муниципалитет Ознаменования Соседства
15
Церковное Сообщество
14
Сообщество Муттаякас
9
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169 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Akrotiri, Кипр
Вилла 6 комнат
Akrotiri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
€ 979,000
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 860,400
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,850,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Вилла 3 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 3 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Удобства: частный бассейн, предлагающий идеальное место для отдыха или отдыха. Характеристик…
€ 1,245,000
Вилла 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект современных вилл в в городе Лефке, Ченгизкёй. Проект состоит из…
€ 568,500
Вилла 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект комплекса вилл на Северном Кипре. Проект будет состоять из 11 …
€ 586,000
Вилла 6 комнат в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 6 комнат
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 6
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 465 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€ 2,950,000
Вилла 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1
Вашему вниманию представлена роскошная двухэтажная вилла планировки 3+1 строящаяся в районе …
€ 848,200
Вилла 5 комнат в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 комнат
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€ 716,209
Вилла 3 спальни в Монагрулли, Кипр
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 458,000
Вилла 3 спальни в Монагрулли, Кипр
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 454,000
Вилла 3 спальни в Монагрулли, Кипр
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 465,000
Вилла 3 спальни в Монагрулли, Кипр
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 476,000
Вилла 3 спальни в Монагрулли, Кипр
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 142 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
€ 465,000
Вилла 3 спальни в Монагрулли, Кипр
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 141 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
€ 448,000
Вилла 2 спальни в Монагрулли, Кипр
Вилла 2 спальни
Монагрулли, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной кухни,…
€ 379,000
Вилла 2 спальни в Монагрулли, Кипр
Вилла 2 спальни
Монагрулли, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 381,000
Вилла 3 спальни в Монагрулли, Кипр
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 157 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 462,000
Вилла 4 комнаты в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 комнаты
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 239 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
€ 570,000
Вилла 3 спальни в Монагрулли, Кипр
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 140 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
€ 454,000
Вилла 7 комнат в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 7 комнат
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€ 1,500,000
Вилла 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1
Еще один проект на Северном Кипре в районе Бахчели. Проект состоит из 14 вилл высокого качес…
€ 853,900
Вилла 4 комнаты в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы, на…
€ 395,000
Вилла 4 комнаты в Церковное Сообщество, Кипр
Вилла 4 комнаты
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 281 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€ 1,100,000
Вилла 6 комнат в Эрими, Кипр
Вилла 6 комнат
Эрими, Кипр
Комнаты 6
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 787 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
€ 1,850,000
Вилла 4 комнаты в Эпископи, Кипр
Вилла 4 комнаты
Эпископи, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€ 1,800,000
Вилла 5 спален в Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 294 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€ 788,200
Вилла 7 комнат в Лимасол, Кипр
Вилла 7 комнат
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€ 990,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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